L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a pris, hier, la décision de suspendre « temporairement » les essais cliniques avec l’hydroxychloroquine par mesure de sécurité. Et le monde entier semble ne donner aucune importance à cette annonce de la plus haute instance de la médecine.

Après avoir longtemps snobé les trouvailles du Pr Didier Raoult de Marseille, l’Organisation mondiale de la santé a décidé suspendre « temporairement » les essais cliniques qu’elle avait, pourtant, lancé en grande pompes. Et, maintenant, tous les regards sont portés sur les pays qui ont déjà adopté le traitement miracle trouvé par le Pr Raoul et semblent décidés à le continuer. Pour rappel, cette décision de l’OMS fait suite à la publication d’une étude dans la revue médicale The Lancet jugeant inefficace voire néfaste le recours à la chloroquine ou à ses dérivés comme l’hydroxychloroquine contre la Covid-19.

Et pour ne pas passer comme des lobbyistes qui ont laissé mourir des gens de covid-19, l’OMS avait laissé entendre que « de nouvelles recherches vont être menées et des données collectées afin d’évaluer correctement les potentiels bienfaits ou les possibles effets néfastes de ce médicament. » Visiblement mal à l’aise dans l’exercice de celui qui va clouer le Pr Didier Raoult au pilori, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’OMS, a dit avoir pris ces mesures en conformité avec le principe de précaution.

Connu pour ne pas avoir son pareil lorsqu’il s’agit de ridiculiser ses contradicteurs et se présenter en messie, le professeur Didier Raoult a remis en cause l’étude publiée dans The Lancet, la qualifiant même de « foireuse ». La star des médecins français a déclaré qu’il reste convaincu de ce qu’il avance depuis des mois : « Je ne sais pas si l’hydroxychloroquine tue. Mais, ici, elle sauve des vies », a rapporté la radio française RTL