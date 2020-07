Covid-19 : L’appel d’Aly Ngouille Ndiaye aux Sénégalais

L’augmentation des cas positifs de Covid-19, alors que le chef de l’Etat, Macky Sall, a déjà décrété le déconfinement, semble préoccuper les autorités du pays. Et pour cause !

Dans un communiqué de presse dont copie est parvenue à Seneweb, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a invité les populations à un meilleur respect des mesures barrières. Il s’agit, rappelle-t-il, du «port obligatoire du masque dans les endroits et établissements recevant du grand public, (du) lavage régulier des mains ou l’utilisation d’une solution hydrologique, (du) respect de la distanciation physique d’un mètre et (de) la limitation des rassemblements sur les places et autres lieux favorisant les contacts».