Covid-19 :  » La folie de certains causera la perte de tous « , dit Diomansy Kamara

Selon l’ancien attaquant des lions du Sénégal, Diomansy Kamara, il vaut mieux prévenir que guérir et il faut aussi une prise de conscience collective pour lutter contre la pandémie du coronavirus.

Recommandations…

« Les recommandations sont pourtant simples . Confinement le maximum possible , masques, gants, gels hydrauliques ( pour ceux qui le peuvent ). Bien se laver les mains est le minimum que nous puissions faire pour le bien commun », confie Diomansy Kamara.

Folie…

D’après l’ancien international sénégalais, la folie de certains causera la perte de tous. Et une fois de plus, il est temps que le football aide la société, en respectant et en divulguant les recommandations des experts, notamment celles de l’OMS, organisation avec laquelle la FIFA travaille étroitement.



Information…

« Évite les contacts sociaux. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Tousse ou éternue dans son coude ou dans un mouchoir. Si tu ne te sens pas bien, reste à la maison et demande un conseil médical. Si tu as de la fièvre, toux et difficulté à respirer, demande à te faire soigner. Informe-toi et suis les conseils donnés par les autorités et ton fournisseur de soins de santé », recommande Diomansy.

Expulser…

Pour le consultant de la chaîne canal plus du groupe Lagardère, ensemble, nous allons surmonter cette période difficile. Nous allons expulser le Covid-19 et nous en ressortirons plus forts qu’avant.