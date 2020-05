COVID-19 : Des enseignants déclament un hymne

Décidément le coronavirus et le confinement donnent des idées et réveillent des muses. Si les artistes ont leur hymne «Daan corona» (vaincre le coronavirus), des enseignants, enthousiastes sans doute à l’idée de la reprise des cours le 2 juin prochain, ont aussi le leur.

Selon le journal L’As, qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce lundi, la chanson, écrite aux airs de l’hymne pour l’Afrique de Me Abdoulaye Wade, appelle à la reprise des cours et au respect des gestes barrières pour barrer la route au coronavirus dans les écoles.

