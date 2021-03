Covid-19 de ce mardi 30 mars : 5 décès, 52 cas positifs et 188 patients guéris

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a rapporté dans son bulletin épidémiologique de ce mardi 30 mars 2021, 52 nouveaux cas, sur 1073 tests réalisés, soit un taux de positivité de 4,85 %.

Les cas positifs sont répartis comme suit : 19 Cas contacts suivis par nos services; aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d’entrée du pays et 33 cas issus de la transmission communautaire dont 11 recensés à Dakar et 22 dans les autres régions. ( 03 Maristes, 01 Almadies, Béne Barack, Cambéréne, Cité Mixta, Diamniadio, Keur Ndiaye Lo, Sébikotane, et Yeumbeul. 05 à Kolda, 03 à Ziguinchor et à Thiés, 02 à Matam et à Tamba, 01 à Bounkling, Kédougou, Khombole, Saly, Tassette, Thiadiaye et Thiénaba Seck)

Le directeur de la prévention Dr Mamadou Ndiaye a indiqué que 188 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 30 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

05 décès ont été enregistrés le lundi 29 mars 2021. L’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.

Depuis le 2 mars 2021 à ce jour, 38. 678 cas ont été déclarés positifs dont 37. 228 guéris, 1 049 décédés et donc 340 patients sous traitement.