Covid-19 à Diourbel: Révélations sur l’agent de l’hôpital Ndamatou qui a infecté sa fillette et contacté 12 personnes

En vérité, le premier cas testé positif à Diourbel, ce jeudi, est un cas contact. Il s’agit d’une fille de trois ans qui a été contaminée par son père.

Ce dernier est un agent de l’hôpital Ndamatou de Touba qui est passé entre les mailles des filets érigés par les autorités de la région de Diourbel, pour quitter Touba où il était en isolement pour aller passer le weekend avec sa famille à Diourbel.

De sources concordantes de Seneweb, l’individu est entré en contact avec plus d’une douzaine de personnes lors de son déplacement à Diourbel.

Dans un premier temps, il a été en contact avec deux de ses amis qui travaillent à l’hôpital Lübke à qui il a rendu visite. Puis, il est entré en contact avec le gérant d’un commerce sis en face du même hôpital. Du coup, ces trois individus ont été mis en isolement.



Ensuite, l’homme s’est pavané en ville. Il est même allé faire ses courses notamment à la pharmacie Mouminine où il a côtoyé le personnel et d’autres clients qu’il a trouvés sur place. Mais le plus irritant dans l’histoire, c’est le jeu de cache-cache qu’il a joué avec les autorités lorsqu’il s’est agi de déterminer son parcours et ses cas contacts.

De sources sûres, l’agent de santé a menti sur plusieurs points notamment sur la présence de son épouse à ses côtés et pour cause. Quand la question lui a été posée, il a juré que son épouse était au village, non loin de Fatick, alors qu’en réalité, elle était bien avec lui pour se la couler douce durant tout le weekend. Ce qui fait dire à nos informateurs, qu’en plus de sanctions administratives, l’agent en question est exposé à des sanctions judiciaires. Affaire à suivre…