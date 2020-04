Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba, a lancé ce vendredi la plate-forme Covid-19 Diaspora. Un dispositif qui permettra aux Sénégalais de la diaspora « d’avoir accès à l’assistance prévue dans le cadre de la Force COVID-19 pour la diaspora, avec toutes les garanties de transparence, de célérité et d’équité ».

Sont concernés par ces fonds, selon Amadou Ba, « les compatriotes malades du COVID-19, les familles des personnes décédées à l’extérieur, les étudiants, les marchands ambulants, les retraités ou les sans-papiers, les Sénégalais en déplacement bloqués dans les pays autres que ceux de leur résidence, en transit bloqués à l’étranger ». En ce qui concerne la dernière cible du Fond Covid-19 Diaspora, Amadou Ba informe que « 716 Sénégalais sont bloqués à l’étranger avec une prise en charge de nos Ambassades et Consulats».

314 en Europe, 278 en Afrique, 74 en Asie,…

Ainsi, en Europe, ils sont 314, dont 237 en France, 31 au Portugal, 30 en Turquie, 10 en Espagne et 06 en Italie. La deuxième région qui enregistre le plus de ressortissants, reste l’Afrique avec 278. Au Maroc, au-delà des 172 déjà rapatriés par vol spécial, la mission diplomatique fait état de 149 encore bloqués. Le reste se trouve au Togo (28), au Nigéria (46), au Burkina Faso (22), au Bénin (13), au Niger (09) en Mauritanie (8) et au Ghana (3). Aux États-Unis, les ressortissants sénégalais concernés s’élèvent à 50, 74 en Asie dont 59 aux Emirats Arabes Unis et 15 en Inde.