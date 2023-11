Cour suprême : Tony Sylva face à son ex-épouse ce jeudi

Le Sénégal accueillera le Soudan du Sud (groupe B) samedi au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio pour le compte de la première journée des qualifications du Mondial 2026. Avant de plonger dans les derniers réglages en vue de cette rencontre, le préparateur des gardiens des Lions, Tony Sylva, aura les yeux rivés et les oreilles dressés vers la Cour suprême où il doit affronter, ce jeudi, son ex-épouse, Aïda Bâ.

Condamnée en première instance et en appel à une peine assortie de sursis et à verser des dommages et intérêt à l’ancien portier de la Tanière, pour abus de confiance et escroquerie portant sur 50 millions de francs CFA, cette dernière a formé un pourvoi en cassation. La chambre pénale de la Haute juridiction va examiner son recours, annonce Les Échos dans son édition de ce mercredi.

Après leur divorce par consentement mutuel, Tony Sylva et Aïda Ba devaient se partager leurs biens. Chargée d’effectuer les acquisitions de biens immobiliers au Sénégal durant leur mariage, alors que son époux pratiquait son métier de footballeur à l’étranger, la dame devait faire l’inventaire du patrimoine. Mais selon l’ancien gardien de Lille, elle a omis de compter une de leurs villas. C’est ainsi qu’il a porté plainte contre son ex pour abus de confiance et escroquerie.

Tony Sylva a obtenu gain de cause en première instance et vu cette décision confirmée en appel. Mais Aïda Ba a toujours défendu qu’elle n’a jamais dissimulé une partie de leurs biens. Elle espère que la Cour suprême prendra le contrepied de la Cour d’appel qui, considère-t-elle, n’a pas caractérisé l’abus de confiance pour lequel elle a été condamnée.