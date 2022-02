Coups d’État militaires : 102 présidents africains renversés en 70 ans

Entre 1952 et 2022, pas moins de 102 coups d’État ont été perpétrés sur le continent africain. Le triste record est jusque-là détenu par le Nigeria, avec sept putschs au compteur. Le Burkina Faso et le Soudan viennent en deuxième position.

Dans ce décompte, le Nigeria caracole toujours en tête, avec sept coups d’État, suivi du Soudan et du Burkina Faso (6). La Mauritanie, le Ghana, le Bénin, les Comores, le Burundi et le Mali enregistrent chacun cinq putschs. D’autres pays comme la Guinée-Bissau, le Niger, la Centrafrique, l’Ouganda, le Congo et le Tchad se sont aussi distingués avec quatre coups d’État chacun. Ils sont suivis par la Guinée, l’Éthiopie et le Togo, avec deux prises de pouvoir par la force.