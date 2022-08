Coupe du Monde “Qatar 2022” : 2,45 millions de billets déjà vendus

À moins de cent jours du coup d’envoi de l’événement le plus grandiose de la planète, un total de 2,45 millions de billets ont été vendus. Première Coupe du Monde de la FIFA™ organisée au Moyen-Orient et dans le monde arabe, elle démarrera le 20 novembre et réunira les supporters de la région et du monde entier dans un espace réduit et moderne.

Le Qatar, les États-Unis, l’Angleterre, l’Arabie saoudite, le Mexique, les Émirats arabes unis, la France, l’Argentine, le Brésil et l’Allemagne sont en tête du classement des ventes de billets par pays de résidence. Rien que lors de la dernière période de ventes, du 5 juillet au 16 août, 520 532 billets ont été vendus via le site FIFA.com/ticketssur la base du premier arrivé, premier servi.

Ce sont des matches de groupe tels que Cameroun – Brésil, Brésil – Serbie, Portugal – Uruguay, Costa Rica – Allemagne et Australie – Danemark qui ont eu le plus de succès. Les supporters résidant au Qatar, en Arabie saoudite, aux États-Unis, au Mexique, aux Émirats arabes unis, en Angleterre, en Argentine, au Brésil, au pays de Galles et en Australie ont ouvert la voie et sont en tête des files d’attente numériques, obtenant le record des achats de billets.