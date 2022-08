Ousmane Sonko appel à la mobilisation de ses militants et sympathisants pour préparer 2024

En conférence de presse ce jeudi au siège du Pastef, le président de Pastef a confirmé sa candidature pour l’élection présidentielle de 2024 : il sera donc candidat pour le prochain scrutin de 2024. Ousmane Sonko ouvre ainsi la porte aux autres. Mais assure aussi qu’il y aura des primaires.

Après les élections législatives du 31 juillet 2022, remportées par l’opposition sénégalaise le leader de Pastef a fait face à la presse, ce matin, au siège de Pastef, pour la première fois. Même s’il a réaffirmé son encrage dans la coalition Yewwi et son appartenance à l’inter coalition Wallu, il s’est présenté sous la bannière de Pastef: une chose qui n’est pas arrivée depuis longtemps. Face à la presse Ousmane Sonko a confirmé candidature à l’élection présidentielle 2024.

« Je peux confirmer aujourd’hui que je serai candidat à l’élection présidentielle de 2024. Ce que je dis ici ne surprend personne au Sénégal, c’est vrai. J’annonce également que si d’autres membres de Pastef veulent se présenter à la présidentielle, ils en ont le droit car il y a des chartes. S’il y en a, nous ferons donc des primaires pour choisir qui va représenter notre parti. En tout cas, je confirme que je suis candidat en 2024 », a-t-il ssuré.

Dans son exercice favori de communication, il a dénoncé les démarches du président de la République, Macky Sall, qui n’est mû que par des complots. Et Ousmane Sonko a fait savoir que depuis 2019 il a été le seul opposant qui est resté sur sa position. « Depuis la présidentielle de 2019, je suis le seul membre de l’opposition qui est resté sur ma position. Les autres ont rejoint Macky Sall et l’autre a arrêté la politique. Depuis lors, les choses ont bougé. Ceux qui étaient avec nous lors de la campagne savent que les Sénégalais nous aiment. Nous allons parler avec eux, avec les militants et les sympathisants pour leur donner des orientations. »

Comme son nom l’indique *focus 2024, le Pastef semble déjà se focaliser sur l’avenir. Après que Ousmane Sonko a mis tous son énergie dans la coalition Yewi Askan Wi pour le triomphe de l’opposition ce qui a été le cas pendant les élections législatives du 31 juillet dernier.