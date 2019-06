Les Lionceaux de la coupe du monde U20 ont été sortis de la coupe du monde junior de football qui se joue actuellement en Pologne. Face à une remuante équipe sud coréenne, les protégés de Youssouph Dabo n’ont pas réussi à gérer ni un match qui était à leur portée ni l’immense chance qui s’était offerte à eux. Au final, ils ont raté 3 pénalties sur 5 alors que les Sud-coréens, eux, vont réussir à mettre les leurs au fond du filet.

Tout avait pourtant bien commencé pour les protégés de Youssouph Dabo. Après un parcours sans faute, réalisé devant de brillantes équipes en coupe du monde junior, les Lionceaux du football -qui disputaient leur quart de finale- ont commis un péché d’orgueil devant les sud-coréens qui en voulaient. Alors que la domination était de leur coté, les Lionceaux finiront par concrétiser leur suprématie, en marquant le but libérateur dès les premières minutes de jeu par Ousseynou C. Diagne. Et, c’est avec ce score de 1-0 que les deux équipes se sont séparées lors de la première mi-temps. Ensuite, grâce au système de vidéo -le VAR-, l’arbitre a permis aux Sud-coréens de revenir au score suite à un penalty qui leur a été concédé. 1 but partout obtenu à la 62e minute sur un penalty tiré par Lee Kang-in.

Alors que le match était relancé, les Sénégalais vont retourner la situation en leur faveur, en marquant un second but sur pénalty. Une fois de plus, c’est le VAR qui permettra de statuer. Un premier tir raté sera suivi par un second qui permettra aux Sénégalais de dépasser, à nouveau, les sud coréens. Grâce à Ibrahima Niane (76e), les Sénégalais auront 2 buts à 1. Il aura fallu attendre la toute dernière minute (90+8′) du temps réglementaire pour voir les Sud-coréens accrocher, à nouveau, les Sénégalais, grâce notamment à une tête cadrée de Lee Ji-Sol qui a coupé la trajectoire d’un corner. 2 buts partout, Sénégalais et Coréens seront obligés de passer par la cage prolongation pour se départager.

Et dès le début de ces prolongations, ce sont de vaillants Sud Coréens qui réussiront à tuer les espoirs sénégalais, par un troisième but démoralisateur de Young-Wook Cho à la 6 ème minute de la première partie des prolongations. Désormais, les Sénégalais n’avaient de choix que de courir derrière les Sud Coréens pour combler leur but de retard. Il aura fallu attendre la toute dernière minute de la seconde partie des prolongations pour voir les Sénégalais revenir à la hauteur des asiatiques gace à Amadou Ciss. 3 buts partout. C’est sur ce score que les deux équipes sont allées au tir au but.

Et dès le début de cette partie, tout semblait mener les Sénégalais vers la demie finale: les deux premiers tireurs Sud coréens ayant raté leurs tirs. Mais, les Sénégalais ne vont pas tarder à suivre la trace des navets sud coréens. Trois des tireurs Sénégalais ne réussiront pas leur face à face avec le gardien sud Coréen. Au final, ce sont les Sud Coréens qui sont qualifié pour la demie finale.