Qatar 2022: Huit artistes en vogue collaboreront avec la FIFA…..

La FIFA a présenté un panel de huit artistes venus du monde entier dans le cadre de sa campagne « Spotlight: Your Dreams ». La FIFA va collaborer avec eux pour mettre à l’honneur les talents en devenir, les anecdotes méconnues et les héros discrets, dans le monde du football et en dehors, en s’adressant à toutes les communautés.

Avec l’aide de ces artistes et de l’influenceur Noah Beck, la FIFA va inciter le public à dessiner, à peindre et à exprimer son talent artistique en amont de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Symbolisant la puissance positive, fédératrice et inspiratrice du trophée, cette campagne va favoriser l’engouement autour de la compétition et alimenter le buzz chez les passionnés de football comme chez les néophytes.

En organisant ce concours d’œuvres d’art ouvert aux supporters du monde entier, la FIFA veut générer un foisonnement créatif propice à l’exaltation de l’imagination, du rêve et du patriotisme.

Véritables sources d’inspiration, les artistes sélectionnés favoriseront l’engagement en boostant le nombre d’abonnés au mot-dièse #FIFA Dream Contest dans chaque pays grâce à leurs publications et à leur story. Ces huit artistes viennent d’Argentine, d’Australie, du Canada, d’Allemagne, du Mexique, des États-Unis et du Qatar :

Lu Sedova (Argentine)–Une jeune artiste peintre qui s’intéresse au football et aux problématiques sociales, avec des références notables à Diego Maradona.

Matt Adnate (Australie) –Influencé par les aborigènes et adepte de la bombe et de l’acrylique, cet artiste est connu dans tout le pays pour ses fresques murales.

Victor Mosquera (Canada) –Amateur de football et illustrateur numérique au style psychédélique, il a travaillé avec plusieurs réalisateurs et musiciens.

Josephine Henning (Allemagne) –Cette ancienne footballeuse internationale continue d’intervenir en qualité de consultante. Ses toiles réalisées à l’acrylique illustrent parfaitement la fusion entre art et football.

Farid Rueda (Mexique) –Ce graffeur émérite doté d’une communauté très fidèle multiplie les références à la culture mexicaine.

Ashley Dreyfus (États-Unis) – Établie à Los Angeles, cette graffeuse et artiste multimédia aux œuvres éclatantes de couleurs entend susciter la joie et la curiosité par le prisme de l’art.

Gabe Gault (États-Unis)– Venu du sud de la Californie, cet artiste inspiré par le courant impressionniste donne à voir celles et ceux qui se battent pour faire changer les choses.

Jaber Henzab (Qatar) – Un artiste numérique prometteur qui use de techniques inédites pour mettre en lumière les stades emblématiques de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Colin Smith, directeur de la division Coupe du Monde de la FIFA, a déclaré : « Nous nous réjouissons que ces artistes talentueux participent à la campagne ‘Spotlight: Your Dreams’ durant la Tournée du trophée de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est le plus grand spectacle sur terre, et à ce titre, elle est l’occasion d’impliquer tous les acteurs du football. Ces artistes aident les personnes à cultiver leurs rêves grâce à l’art, à la culture et au ballon rond. »

Noah Beck a déclaré : « Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler avec ces créateurs de talent dans le cadre de ce concours artistique ouvert aux supporters du monde entier, qui est en soi une initiative inédite. La vocation d’une Coupe du Monde est de faire rêver les gens et de les aider à réaliser leurs rêves. Nous allons donc tout faire pour qu’un maximum de personnes prennent part au concours #FIFA Dream Contest. Faisons en sorte que Qatar 2022 soit l’occasion de réaliser nos rêves et de montrer la raison d’être du football. »

« Spotlight: Your Dreams » est une campagne internationale qui magnifie la culture populaire en braquant les projecteurs sur les talents artistiques du monde entier, quel que soit leur style et leur notoriété. Elle connaîtra son point d’orgue avec le #FIFA Dream Contest, phase finale du concours organisée sur le modèle des compétitions FIFA, lors de laquelle le public votera pour son œuvre favorite à partir de celles sélectionnées par notre panel d’artistes. Le lauréat du plus important concours artistique international jamais organisé pour les amateurs de football remportera un voyage pour la Coupe du Monde au Qatar.