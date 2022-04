«Je remercie le Président Zelenskyy pour son appel de ce jour. Nous avons évoqué l’impact de la Guerre en Ukraine sur l’économie mondiale et la nécessité de privilégier le dialogue pour une issue négociée du conflit», a-t-il indiqué.

Zelensky a aussi soumis une requête au président Macky Sall : « J’ai noté également sa demande de faire une communication à l’UA», a révélé le président Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine (Ua).

De son côté, la présidence ukrainienne a aussi communiqué sur ce coup de fil. Elle a confirmé que Zlenskyy a bien eu une une conversation téléphonique avec Macky Sall, président de l’Union africaine.

«Il a pris note de la déclaration de l’Union africaine en date du 24/02 sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et l’a informé de notre lutte contre l’invasion et les crimes odieux de l’agresseur russe», renseigne la présidence ukrainienne sur sa page twitter.

