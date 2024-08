Il a été dans plusieurs vidéo-clips de l’artiste Coumba Gawlo Seck. Abdoul Aziz Ba, plus connu sous le nom de Aziz Dabala, a été retrouvé mort dans son appartement sis à Pikine. Son neveu aussi a subi le même sort.

«La douleur m’étreint suite à la triste nouvelle du décès d’Aziz Dabala dans des circonstances dramatiques. C’est une partie de nous, un membre de notre famille que nous venons de perdre. Aziz était très proche de moi, très disponible et me considérait comme sa maman. J’ai eu à apprécier ses talents de danseur et de chorégraphe, mais aussi ses qualités humaines, notamment sa disponibilité et son professionnalisme », a témoigné la chanteuse sur sa page Facebook, ce mercredi 21 août.

Coumba Gawlo Seck de rappeler : «Je lui confiais le casting et la sélection des danseurs dans beaucoup de mes clips et il le faisait toujours avec le plus grand professionnalisme ». «Il va beaucoup nous manquer », ajoutera-t-elle.

Par ailleurs, l’auteure de «Sant Yallah » veut que justice soit faite sur cette affaire. « J’encourage les autorités compétentes à mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour apporter toute la lumière sur cette disparition brutale et prendre les mesures idoines », a-t-elle demandé tout en priant pour le repos éternel du défunt.