Côte d'Ivoire : des "personnes non identifiées" investissent un navire-citerne

Des “personnes non identifiées” ont investi un navire-citerne immatriculé à Singapour à quelque 550 km au large de la Côte d’Ivoire, ont rapporté mardi des responsables.

Vingt membres d’équipages de diverses nationalités se trouvaient à bord du Success 9 lorsque des individus sont montés à son bord lundi dans le golfe de Guinée, selon l’Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA).

La MPA a dit mardi soir travailler en étroite collaboration avec le propriétaire du navire, de même qu’avec le Centre de coordination des secours maritimes de la région de Monrovia et le Centre de commandement et de contrôle de Changi de Singapour “pour examiner la situation et apporter l’assistance nécessaire”.

Aucun autre détail n’a été communiqué.