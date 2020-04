Coronavirus, l’infiniment Petit et l’infiniment puissant, serait-il un missile divin pour l’avènement d’un nouvel ordre Mondial ?

Le grand revers que ce minuscule être vient d’administrer au monde entier dans ses certitudes scientifiques, ses aventures ou ses ambitions humaines, par sa brutalité et par son caractère tragique, porte en soi des signes annonciateurs d’urgences de redéfinition inéluctable de notre trajectoire de vie et Développement.

Au demeurant, malgré son affranchissement fulgurant des contraintes de la Nature, de l’âge du Néandhartal à celui d’Homo-Faber, de l’usage de la gaule à la télécommande, l’Homme avoue son impotence face à un adversaire infiniment petit et qui en Maître absolu, régente le Monde et dicte une manière d’être (socialement et spirituellement).

Ainsi suscite –t-il moult interrogations :Ô Covid -19 qui êtes-vous ? D’où tirez-vous votre puissance ? Qu’est-ce qui vous courir ?

Oui, Infiniment petit vous l’êtes au point que certains vous dénient encore toute existence mais infiniment Puissant vous l’êtes aussi. Vous surprenez par votre splendide Autorité, incontestable et incontestée par tout le genre humain. Votre capacité de mutation, d’ubiquité géographique et climatique, votre mobilité et facilité de contamination à la fois symptomatique et asymptomatique, votre refus d’alliance, de partis pris ou de compromis même avec les plus nantis de la Terre, vous offrent des attributs surnaturels et font de vous l’ennemi le plus redoutable dans toutes les chaumières comme dans tous les Palais. Vous donnez en passant à la société humaine des leçons de Démocratie, de justice égalitaire, de discipline et de citoyenneté et vous suscitez des chaînes de solidarité et des élans de générosité. Vous gommez les classes sociales, les statuts, les titres, les rangs dans votre sillage, fait d’hécatombes de tous ceux qui sont tentés de violer ton Protocole qui est: « confinez-vous ! pensez à l’Aude là le temps que je suis parmi vous ».

Ainsi vous avez fini par imposer à tous les Etats et aux individus le confinement mais aussi un retour à Dieu, comme pour dire à tous que nul n’est indispensable sur cette Terre. Vous avez installé la psychose générale et la désolation partout dans le monde en distribuant la mort sans aucune discrimination d’âge, de sexe, de Race, de couleur, de religion, de statut social, poussant tous au sauve qui peut. Ainsi les Epoux, les pères, les fils, les amis, les voisins, Religieux et disciples, tous se se méfient ou se surveillent mutuellement, se soumettant à cette Consigne- catastrophe : « chacun pour soi, Dieu pour tous ».

Plus grave encore dans votre ultime corps à corps avec vos victimes, vous refusez à celles-ci toute assistance d’un proche quelconque ou d’un éventuel intercesseur, comme pour rappeler à l’homme cet avertissement divin sur le Jour de Vérité où chacun aura suffisamment à faire pour son propre compte que de s’occuper d’autrui –Sourate 80 (Abasa) versets 33 à 38, ou sourate 82 (Al Infitr) verset 19

Infiniment petit, infiniment puissant, en un temps record vous avez su asseoir votre Autorité planétaire : vous vous êtes érigé en arbitre unique et intransigeant dans tous les stades du Monde, les gymnases, les piscines où vous avez sifflé l’arrêt de tous les matchs, de toutes les compétitions sportives. Qu’avez- vous à reprocher à ce beau Monde ? la tendance lucrative, mercantile, exagérée, de ses activités en lieu et place de sa genèse ludique, sanitaire, récréative.

—vous avez en outre vidé tous les lieux d’épanouissement ou de jouissances (hôtels, casinos, bars, restaurants, salles de spectacles). Est-ce pour tirer sur la sonnette d’alarme relativement aux risques d’aliénation sociétale prégnante que charrient certains de ces Etablissements publics ?

—vous avez également mis en vacances forcées à travers le Monde Enseignants et élèves en fermant Ecoles, universités, institutions et centres de Formation : Vous ne manquez certainement pas de griefs à l’endroit des systèmes, des contenus, des Acteurs, des finalités? Paradoxe, vous avez laissé l’autre mamelle de toute Société, le système sanitaire, la seule d’ailleurs non impactée, fonctionner. Faut-il croire à une nécessité de repenser l’Education dans le Monde, et se convaincre que la seule connaissance impérissable, prioritaire pour toute société humaine, reste celle centrée sur l’homme, dans sa complexité et sa globalité, sur ses relations avec la Nature, le cosmos ?

—vous avez vidé Moquées, synagogues et autres lieux de culte, mettant en congé imams, prêtres et devins, branchant directement le fidèle, dans la quiétude de sa retraite spirituelle, à son Seigneur. Est-ce là une invite à plus d’internalisation de la Foi, une invite à repenser certaines de nos pratiques cultuelles et culturelles où le folklore et le festif ne font que brouiller la connexion de l’être avec son créateur ou diluer la Foi.

Infiniment petit mais infiniment puissant vous avez grippé toute l’Economie Mondiale, arrêté les spéculateurs et réduit au silence les charlatans, fait douter experts et scientifiques. Vous avez suspendu fora, panels, conférences nationales et internationales, cérémonials

Ô Covid-19 , infiniment petit, infiniment puissant voilà qu’enfin, que vous avez réussi à mettre fin partout dans le Monde en si peu de temps au désordre social qui semblait être définitivement irréversible, que par vos frasques, le doute n’est plus permis sur ton existence, ni sur ta Puissance. A contrario, vous avez installé le doute existentiel dans le camp de vos contempteurs et dans toutes les sociétés humaines.

Cependant le Mystère persiste autour de votre immunité qui fait qu’aucune parade à ton déploiement meurtrier n’est encore trouvée ce qui ne manque pas de convoquer au bon souvenir des «Allazina Outil Kitab » les épisodes des « wabala Amrihim » qui ont ponctué le passage des premiers Messagers d’Allah et qui ont frappé le peuple de Noé, Pharaon, les Thamuds, les Aads etc… pour s’être détournés du chemin de la Foi. C’est pourquoi ceux qui savent lire les signes, n’hésitent pas de vous inscrire comme soldat au Rôle des Armées de Dieu (Jundun) dont il a plusieurs fois averti les pervers, les mécréants, les incrédules , les infidèles, les hypocrites ,Armées dont lui seul connaît la composition et les équipements. Puisse alors Allah, le Tout Puissant, faire que nous comprenions rapidement son Message, que nous nous repentions au plus vite si d’aventure l’on était dans l’une de ces catégories et qu’il ordonne au plus vite le retour en caserne de son soldat qui actionne dans toutes les directions des « missiles scouder »

C’est là la clef du nouvel ordre Mondial où les systèmes Educatifs seront appelés à jouer les premiers rôles car il s’agira de formater un nouvel homme pétri de vertus, d’humanisme, moins matérialiste, conscient de ses Responsabilités et de la relativité de son écosystème dans le Cosmos global.

Waly Ndiaye