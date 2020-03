Coronavirus : Les Italiens priés de rester chez eux durant trois semaines

Afin de lutter à la propagation du coronavirus, le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a sommé les 60 millions d’Italiens de rester chez eux durant les trois prochaines semaines.

La mesure qui entre en vigueur à compter de ce mardi 10 mars recommande aux Italiens d »éviter les déplacements » sauf pour aller travailler, pour se ravitailler ou encore pour des soins médicaux.