Coronavirus : Les hôtels de Dakar choisis pour mettre en quarantaine les cas suspects…

Virage, Arc-En-Ciel, Étoile du Lac, Chez Salon, Pullman-Teranga, Ngor Diarama, Ibis-Novotel, Lagon, Savana, Ndiambour, Terrou-Bi, Calao et Fleur de Lys, sont les hôtels choisis par l’Etat du Sénégal pour abriter les cas suspects du Coronavirus.

A en croire L’Obs, il s’agit de 13 hôtels qui ont été choisis dans la capitale de Dakar du 4 au 20 avril. La source de préciser que d’autres hôtels des autres régions touchées par la pandémie ont été aussi requestionnés pour les malades en quarantaine.

Pour rappel, au départ, le gouvernement, à travers le gouverneur de la région de Dakar, avait réquisitionné 4 autres hôtels de Dakar et le personnel. Il s’agit du Lagon 2, Ibis Novotel Dakar, l’hôtel Savana de Dakar et Ngor Diarama.

Le ministre des Finances avait indiqué que le choix de ces hôtels était une manière de soutenir ces établissements en ce temps de crise. «L’hébergement n’est pas gratuit dans ces hôtels. L’Etat paie et soutient par la même occasion ce secteur. Tous les hôtels ne sont pas concernés cependant. Un budget de 12 milliards a été dégagé pour ça », avait affirmé Hott.