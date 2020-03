Coronavirus : Le Maroc annule tous les évènements religieux

Le Royaume Chérifien a annulé tous les événements religieux, quelle que soit l’ampleur des rassemblements qu’ils connaissent, à la suite de l’apparition du coronavirus dans plusieurs pays à travers le monde.

Selon Le Témoin, la décision est prise par le ministère marocain des Habous et des Affaires islamiques. Le ministère souligne que cette décision a été prise « conformément aux orientations de la Charia relatives à la protection des âmes et des corps contre la ruine et tout dommage, en particulier ceux concernant la prévention des contagions lors des rassemblements« .

La Zawiya où repose le fondateur de la Tidianiya, Cheikh Ahmed Tijani Chérif, à Fès, est également fermée jusqu’à nouvel ordre. Pour rappel, le Maroc ne compte que 6 cas de Coronavirus, alors que le Sénégal enregistre, à ce jour, 8 cas.