Coronavirus : Bloqués au Maroc, 50 émigrés sénégalais se «refugient» à Dahla

Décidément, les ‘’Modou-Modou’’ sont déterminés à rentrer au pays pour fuir le coronavirus qui est en train de faire des ravages dans plusieurs pays du monde, européens particulièrement.

En effet, au moment où les commentaires vont bon train autour du sujet des 13 émigrés qui sont bloqués depuis lundi 16 mars entre le Maroc et la Mauritanie, dans le désert subsaharien, l’on nous signale qu’une autre vague, beaucoup plus nombreuse (50), est coincée au royaume chérifien (Voir images).

Ils sont arrivés à la frontière depuis mardi en début de journée.

Un d’eux s’est confié à Seneweb: «Au niveau du poste de contrôle, les éléments de la police de Dahla nous ont fait savoir que les laisser-passer que nous détenons ne sont pas valables et que les contrôleurs des frontières n’ont pas été avertis».



Ces émigrés, venus des localités de Casablanca et d’Agadir, sont retournés à Dahla, dans la province d’Oued Ed Dahab, pour y trouver «refuge».



«Le commissaire nous a ordonnés de quitter les lieux (la frontière), sinon ils vont mettre en fourrière nos véhicules. C’est pourquoi, nous sommes retournés à Dahla», a-t-il expliqué. Et d’ajouter : «Les hôtels et cafés refusent de nous accueillir, à cause du coronavirus. Nous passons la nuit dans nos véhicules».