Coronavirus à Touba : La grave révélation du Sous-préfet de Ndam

C’est une alerte aux autorités étatiques. Elle est faite par le Sous-préfét de Ndam dans la commune de Touba, Mansour Diallo.

En marge d’une cérémonie de réception de dons pour le programme de lutte contre le coronavirus,

il a révélé que les émigrés continuent de rallier Touba en catimini et dans ce lot, il y aurait des cas suspects de coronavirus.

« Depuis que la pandémie a commencé à prendre de l’ampleur à Touba, on a constaté que nous recevons des appels de voisins qui nous signalent l’arrivée d’émigrés qui viennent en cachette. C’est cela le danger, a-t-il affirme au micro de la Rfm.

Selon lui, « si on se cache et on est porteur du virus, cest grave parce qu’en phase d’incubation, il ne se manifeste pas et au moment où il va être connu, ce sera déjà trop tard puisqu’on aura contaminé beaucoup de personnes ».

Mansour Diallo de soutenir: Nous saluons cet acte citoyen. Car, une fois dénoncé, nous saisissons le médecin-chef le corps médical qui de façon discrète, va aller voir le concerné pour le convaincre de venir se faire consulter ».