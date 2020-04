Coronavirus au Sénégal : 3 nouveaux cas positifs

Le communiqué numéro 35 du ministère de la Santé et de l’Action sociale sur les résultats des examens virologiques du jour est rendu public.



Ce dimanche 5 avril, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a déclaré que sur 92 tests effectués, 3 sont revenus positifs. Il s’agit de 2 cas contacts suivis par les services du ministère et d’un cas issu de la transmission communautaire.



Le ministère de la Santé a également soutenu que 10 patients hospitalisés ont été contrôles négatifs et sont donc déclarés guéris.

De plus, l’état de santé des patients hospitalisés est stable.

Au Sénégal, 222 cas ont été répertoriés positifs, à ce jour, dont 82 guéris, 2 décès, 1 évacuation et encore 137 patients sous traitement.