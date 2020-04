Coronavirus au Sénégal : 15 nouveaux cas positifs

Le Sénégal dépasse la barre des 300 cas infectés au coronavirus ! Dans le communiqué du 15 avril du ministère de la Santé et de l’Action sociale, qui a fait le point sur la situation du jour sur le Covid-19 dans le pays, il est mentionné que sur 227 tests réalisés, 15 sont revenus positifs.

La directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies, Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye d’indiquer que d’après les résultats des examens virologiques, il s’agit de 14 cas contacts suivis par les services du ministère et d’un (1) cas issu de la transmission communautaire.

Elle a, par ailleurs, annoncé que 7 patients hospitalisés ont été contrôles négatifs. Non sans déclarer que l’état de santé des malades hospitalisés est stable.

La présidente du Comité national de gestion des épidémies a rappelé qu’à ce jour, 314 cas ont été déclarés positifs au Sénégal. Il s’agit 190 guérisons, 2 décès, 1 évacué et encore 121 patients sous traitement dans les hôpitaux.

En outre, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a exhorté les populations « au respect scrupuleux des mesures de protection individuelle et collective ».