Goudomp / Gestion de l’eau à Tanaff : Les factures de la honte

A qui profitent les faramineux montants encaissés par le comité de gestion de l’eau à Tanaff ? Après plusieurs années de gestion calamiteuse, les autorités locales de cette Commune située dans le département de Goudomp se distinguent par une regrettable affaire aux allures de banditisme financier.

La facturation de l’eau à Tanaff alimente depuis quelques jours les débats publics et privés. Après avoir vécu depuis plusieurs années la facturation forfaitaire de l’eau à 4000 frs le mois, les populations de cette partie du Sénégal sont en train de rouspéter contre les factures d’eau distribuées par le comité de gestion et qui varie entre 20.000 frs et 100.000 frs par ménage.

Las de s’interroger sur une série de questions relatives notamment à la qualité des compteurs d’eau, au système de recouvrement, à la gestion désastreuse des recettes et surtout au niveau de vie du Président du Comité de gestion de l’eau, un collectif de jeunes très engagés pour la révélation de la vérité a été créé pour découvrir la mafia qui s’organise derrière.

Aussi, la facturation injustifiée et excessive imposée aux utilisateurs de l’eau n’a-t-elle pas fait réagir des jeunes d’obédiences politiques différentes. Ces derniers soupçonnent des malversations dans la gestion entretenues par un conglomérat de vieux politiciens dont le seul but est de protéger leur gagne pain quotidien en s’érigeant autour du Président du Comité pour assurer sa défense.

Dans la quête de la vérité, ils ont interpelé le comité sur la défectuosité des compteurs nouvellement acquis. En réponse à la question, le Président qui semble se perdre dans ses réponses hasardeuses admet tantôt le dérèglement de ces compteurs tantôt l’inconscience de la gestion de l’eau par les populations.

Pour preuve, une famille constituée de 3 à 4 personnes peut se retrouver avec une facture d’eau de 50.000f contre une autre facture de 8000f pour une famille de plus de 10 membres à la même époque avec des volumes d’eau comprises entre 3 à 5 m3 par jour.

Et le plus curieux de tout ceci est que l’eau ne coule dans les robinets que la nuit et rarement jusqu’à 09 h.

Aussi drôle qu’elle puisse être (cumul des fonctions de président du comité de gestion, d’adjoint au Maire et de chef du bureau recouvrement dudit comité), cette gestion se caractérise véritablement par des pratiques aux antipodes de la transparence.

La légèreté de la gestion est si évidente qu’il n’ait point besoin de se rendre compte du pouvoir très discrétionnaire du Président du Comité de renoncer ou d’exiger selon ses humeurs ou filiations politiques le paiement d’une facture.

Voilà autant de pratiques honteuses qui ont fini par jeter le doute chez les jeunes qui ont décidé contre vent et marée de tirer cette gestion au clair.

Il faut juste retenir que le seul motif du combat que mène cette jeunesse est la transparence dans la gestion de l’eau. Point n’est alors besoin de verser dans la menace ou la désinformation.

Si les autorités administratives régionales ne prennent pas les dispositions pour régler cette affaire, des risques d’affrontements sont perceptibles dans la Ville qui souffre déjà d’un manque énorme d’infrastructures sociales de base.

En cette période de souffrance où les chefs de ménage joignent difficilement les deux bouts pour nourrir leur famille, il doit être mis fin immédiatement aux agissements du Président du comité communal de gestion de l’eau, par ailleurs adjoint au Maire.

Selon certaines indiscrétions, il s’agirait de représailles que l’équipe municipale actuelle fait subir aux populations après deux défaites successives subies lors des élections législatives et présidentielle passées.

Les habitants de Tanaff devront prendre leur mal en patience et faire face au double calamité de la propagation du COVID-19 et des coupures volontaires de l’eau malgré les multiples appels du Président de la République et des chefs de partis de l’opposition.

Abdoulaye Cissé



Président du Collectif citoyen pour la transparence dans la gestion de l’eau (CCTGE)