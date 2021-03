Convocation équipe nationale A : Club Bruges retient Youssouph Badji

Youssouf Badji ne défera pas à la convocation d’Aliou Cissé pour les dernières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2022. En effet, l’attaquant du Club Bruges a été retenu par son club en cette période de coronavirus.

La liste des joueurs forfaits s’agrandit, à moins de trois jours de la rencontre face au Congo Brazzaville, les choses se compliquent pour le sélectionneur national, malgré une qualification acquise depuis la quatrième journée des éliminatoires de la Can 2022.

Après Alfred Gomis, Edouard Mendy, Cheikhou Kouyaté, c’est au tour de Youssouf Badji de déclarer forfait.

L’ancien joueur du Casa Sport ne va pas honorer sa première convocation avec l’équipe nationale du Sénégal. Il a été retenu par son entraineur Philippe Clément. L’entraineur confirme que Youssouph Badji ne pourra pas déférer à la convocation d’Aliou Cissé. Selon lui, il a eu des conversations et des accords avec les sélections africaines. « J’en ai discuté avec mes joueurs et leurs entraîneurs nationaux. La FIFA a introduit cette règle et nous voulons l’utiliser. C’est trop risqué », a expliqué Philippe Clément à propos de son quatuor africain.

Fortement touché ces dernières semaines par le coronavirus, Club Bruges craint de se voir à nouveau privé de certains joueurs, et a donc refusé de libérer Clinton Mata (Angola), Odilon Kossounou (Côte d’Ivoire), Youssouph Badji (Sénégal) et Nabil Dirar (Maroc).

Aliou Cissé a modifié son groupe qui doit affronter le Congo et Eswatini dans le cadre des deux dernières journées des éliminatoires. Le sélectionneur national a appelé en renfort Abdallah Sima. L’attaquant du Slavia Prague va honorer ainsi sa première sélection avec l’équipe A.