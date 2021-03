Nécrologie : Rappel À Dieu De Abdou Karim Basse, Consul Général Du Sénégal En Côte D’Ivoire(Photo)

Le monde diplomatique sénégalais est endeuillé avec le rappel à Dieu dans la nuit du lundi au mardi 23 mars de Abdou Karim Basse, Consul général du Sénégal en Côte d’Ivoire.

Une bien triste nouvelle pour le Sénégal, le diplomate Abdou Karim Basse, consul général du Sénégal à Abidjan est mort ce mardi matin à Abidjan.

” Son Excellence Mr l’ambassadeur Abdel Kader Agne, le Vice-consul Abdoul Demba Sow et tout le personnel de l’ambassade et du Consulat Général du Sénégal à Abidjan ont le regret de vous faire part du décès de Abdou Karim Basse, Consul Général.

Décès survenu dans la nuit du Lundi au Mardi 23 Mars à Abidjan. Les dates et lieux retenus pour les obsèques seront communiqués ultérieurement” lit-on dans un communiqué de la représentation diplomatique sénégalaise en Côte d’Ivoire.