Contribution : Que serait devenu le Sénégal si Cheikh Anta Diop avait accepté de travailler avec Léopold Sédar Senghor pour l’intérêt national ? (Par Abdoulaye Seydi)

Samedi 09 janvier 1960 à la Sorbonne,Cheikh Anta Diop est reçu au doctorat avec la mention Honorable. Dès la semaine suivante, il plie bagages et rentre au Sénégal donnant corps à sa promesse. La mouche de la politique l’avait déjà piquée. Il exprime sa volonté profonde d’entrer en politique pour apporter le salut à son peuple.

Le Président Senghor avait déjà entamé la réunification et réconciliation avec ses adversaires tels que Abdoulaye Ly ou encore Maitre Lamine Guéye, en créant L’UPS. Il voulait avoir tous les patriotes compétents pour bâtir un pays développé. C’est à ce titre qu’il fait appel à Cheikh Anta Diop, nouvellement Docteur. Senghor lui proposa cinq (05) postes ministériels et le quart (1/4) des députés de l’Assemblée nationale. Cheikh Anta Diop refuse et rejette ces propositions. De là commencent des affrontements interminables. Le Bloc des masses sénégalaises et puis le Front national de Cheikh Anta Diop sont interdits. Au vu du contexte de l’époque, la proposition de Senghor serait bénéfique pour Cheikh Anta et le Sénégal. Car,il pouvait critiquer et proposer de l’intérieur. En plus, Cheikh n’avait pas la popularité nécessaire et le réseau pour faire tomber Senghor. D’ailleurs, aux législatives de 1983,face à l’élève de Senghor, Abdou Diouf, il n’aura qu’un (01) seul député pour dire combien il n’avait pas les moyens pour gagner une élection. Il était très pris par la science.

C’est dommage pour le Sénégal ! Car,le professeur Cheikh Anta Diop pouvait apporter beaucoup de bienfaits au Sénégal et à l’Afrique.

Mes hommages singuliers, Cheikh Anta Diop ! Tu es et seras toujours gravé dans nos coeurs.

Abdoulaye Seydi, le Petit-fils Spirituel de Senghor.