Son Excellence Monsieur le Président de la République,

Tout d’abord je vous présente mes plus ferventes et sincères félicitations.

Je voudrais à l’entame de mes propos féliciter aussi le peuple sénégalais, ce peuple digne et résilient qui à travers sa jeunesse et toutes les autres franges de sa population a su se relever de tous les défis et écueils sur son chemin pour parvenir à la stabilité et à une nouvelle ère pour notre cher Sénégal.

De la lointaine région lyonnaise où je me trouve, j’ai souffert de toute la violence observée sur la scène politique sénégalaise et j’ai compati à la souffrance de toutes ces familles.

Je voudrais, dés lors, soumettre à vos hautes prérogatives l’idée d’une Journée Nationale de la Démocratie.

journée qui, à l’instar des grandes nations démocratiques qui célèbrent leurs dignes fils, commémorera toutes les victimes tombées pour la lutte et l’installation d’une Démocratie pérenne dans notre pays.

Cette journée inscrite dans votre agenda, sera l’occasion pour Vous et vos futurs successeurs de faire un discours sur la place qui sera dédiée aux victimes devant un parterre d’invités de familles de victimes, de la société civile et des acteurs politiques et sociaux de la nation sénégalaise.

Cette journée hautement importante célébrera la liberté d’expressions et l’enracinement de la démocratie dans nos cœurs, cette journée nous rappellera, à tous , le prix et le Sacrifice de toutes les victimes.

Je vous prie d’agréer, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l’expression de toute mon espérance pour un Sénégal meilleur et mes salutations distinguées.

Mme KENEME Mame Yacine DIEYE

Patriote de la Diaspora