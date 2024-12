Contribution: La force du franc parler et l'importance de la vérité

La franchise est fondée sur l’intégrité, l’honnêteté, et la véracité. Dire la vérité, c’est laisser une bonne impression. Faire une bonne impression suppose une communication claire sans équivoque. Dans la vie personnelle ou professionnelle, on souhaite que les gens disent la vérité, livrent le fond de leur pensée sans détour. Que devient la confiance quand ils ne le font pas? Que devient la confiance quand ils le font?. Parler franc c’est l’honnêteté en action.

Le parler franc est certes vital pour bâtir la confiance dans la plupart des situations, mais il est tout aussi nécessaire qu’il soit pondéré par le respect et la considération, le tact et le jugement sûr. Parler franc est important dans la vie familiale par exemple: un parent doit être direct et clair avec le tact nécessaire, dans les informations qu’il apporte à son enfant concernant les sujets sensibles, choix des amis, drogue etc… En pensant au parler franc, il faut toujours avoir à l’esprit, la formidable différence qu’une telle attitude pourrait entraîner dans les relations avec les gens, particulièrement ceux qui comptent