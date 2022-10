« Qu’il s’agisse de pétrole ou d’armes de guerre, le procédé sénégalais est le même. On traite avec des voyous se cachant derrière des sociétés non habilitées et créées pour la circonstance. Et ils osent dire: circulez! Tout est transparent et éthique! Vivement la fin », fulmine l’ancien Premier ministre du Sénégal dans un post sur Twitter.