Pour justifier son opération militaire en Ukraine, la Russie a donné plusieurs raisons. Celle qui revient le plus souvent -et paraît la plus plausible- reste le projet d’expansion de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) aux pays limitrophes à la Russie. Un développement que le Kremlin a vu comme une menace en lançant son opération militaire chez son voisin ukrainien. Cette initiative, n’étant pas au goût des grandes puissances occidentales, a mis de l’huile sur le feu aux relations déjà exécrables entre la Russie et l’occident.