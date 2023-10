Contentieux avec la DGE: Aly Ngouille Ndiaye »avocat » de Sonko

Le bras de fer se durcit entre le leader de la coalition « Sonko 2024 », l’opposant Ousmane Sonko et la Direction générale des élections (Dge) qui refuse d’exécuter la décision du juge Sabassy Faye.

Le président du tribunal administratif de Ziguinchor avait ordonné dans sa décision du 12 octobre, la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales. Mais, se fondant sur le recours déposé par l’agent judiciaire de l’État (AGE), le Directeur des élections Tanor Thiendella Fall a refusé de s’exécuter en dépit du caractère non-suspensif de cette saisine de l’AGE.

Réagissant sur cette affaire qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines, l’ancien ministre de l’Agriculture Aly Ngouille Ndiaye prend fait et cause pour le leader de l’ex-Pastef. Selon lui, la loi doit être appliquée et la DGE doit donner à Ousmane Sonko ses fiches de parrainage. Ce qui n’entrave en rien, à l’en croire, la procédure judiciaire en cours.

Le maire de Linguère qui a récemment quitté les rangs de Benno Bokk Yakaar en déclarant sa candidature à la présidentielle de février 2024, plaide pour une élection inclusive.