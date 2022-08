Les fortes pluies enregistrées en fin de semaine ont rendu certains endroits de la capitale invivables. Un spectacle visible dans plusieurs endroits de la ville. Cependant, les habitants de Apix 1 ne sont pas en reste.

Pendant la période hivernale, la peur devient l’amie des habitants du quartier. Les rues et les maisons sont remplis d’eau. Les habitants ne peuvent plus sortir de leurs maisons, l’eau coule dans tous les sens. Pire, le sable et les ordures que certains jettent, bouchent les caniveaux.

En effet, les habitants et vendeurs de ce quartier déclarent que ce situation est compliquée pour eux car l’eau traverse devant leurs places ce qui fait que leurs clients ne peuvent plus s’arrêter pour acheter leurs marchandises. En continuant de respirer cette mauvaise odeur, ils risquent de tomber malade.

Face à cette situation, ces citoyens exigent une réhabilitation de leur canal.

Par ailleurs, comme chaque année, les inondations plongent certaines populations dans une angoisse. Cependant, les habitants de Apix 1 interrogés déclarent que la pluie a causé d’énormes dégâts.