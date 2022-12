Conseils des ministres décentralisés à moins de 2 ans de la fin de l’ère Macky : Tournée économique ou campagne pour le 3e mandat

Les 06 et 07 juin 2012, le Président Macky Sall, à peine arrivé au pouvoir, entame une tournée assez particulière dans les régions par le biais de Conseils des ministres programmés dans chaque chef-lieu de région. Il mobilisait tout son Gouvernement d’alors dirigé par le Premier ministre Abdoul Mbaye (devenu membre de l’opposition) pour faire des promesses de budget destinées à financer des infrastructures et autres projets de développement. Saint-Louis avait ouvert le bal. Le Président Macky Sall et son gouvernement avaient fait miroiter une manne financière de 306,7 milliards de FCfa, destinés à la réalisation de 46 projets au total, sur une durée de trois ans.

La région de Kaolack attendait 255 milliards pour la réalisation de 5 projets phares. 127 milliards d’investissements promis à Matam entre 2013 et 2015. A Louga, c’étaient 250 milliards de vœux pieux, alors que le montant des investissements prioritaires se chiffrait à 201,9 milliards pour Tambacounda. Il y a également eu 447 milliards de promesses à Thiès. Pour Ziguinchor, c’étaient 360 milliards pour 54 projets prévus. Sans oublier le Fouladou (Kolda) qui attendait 204 milliards de FCfa. Le gouvernement avait également décidé d’investir dans la région de Fatick plus de 246 milliards de francs Cfa entre 2015 et 2017.

De 2012 à 2015, au total 2500 milliards de FCfa ont été annoncés dans les différentes régions du Sénégal en 2012 qui ont accueilli les Conseil des ministres décentralisés. Alors que le chef de l’Etat entame ce mercredi 28 décembre, une nouvelle série de Conseil des ministres décentralisés, le bilan le première série n’a toujours pas été fait par le Gouvernement.

Les promesses à milliers de milliards laissent place à de nouveaux Programmes

Alors que les populations de l’intérieur du pays attendaient les milliards promis par le président de la République, ce dernier décide de lancer d’autres programmes. Parmi ceux-ci, le PUDC (Programme d’urgence de développement communautaire) destiné à contribuer à l’amélioration de l’accès des populations rurales aux services sociaux de base. Sur le site officiel dudit programme, il est indiqué dans la rubrique Réalisations : 625 kilomètres de pistes ouvertes; 238 systèmes d’alimentation en eau potable mis en service; Accès à l’électricité de 150 000 personnes; 4729 équipements produits et certifiés pour les femmes rurales.

Le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) a été aussi lancé en 2016 par le Président Macky Sall pour « un développement plus équilibré entre toutes les couches de la population et entre toutes les zones du territoire national »

Dans le même sillage, a été lancé en octobre 2017, le Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES) qui prévoit la réalisation, dans différentes villes du Sénégal, de plus de 300 Km de voiries incluant leurs dépendances (assainissement, éclairage public et aménagement paysager) pour un coût global de 280 milliards. Ce programme qui est exécuté par AGEROUTE Sénégal a pour finalité du programme est d’améliorer significativement les conditions de vie des populations dans les centres urbains.

Tournée économique ou campagne préélectorale déguisée ?

Le Président Macky Sall a choisi de débuté sa deuxième série de Conseils des ministres décentralisés à Tambacounda. Une région qu’il avait gagnée lors des dernières élections Législatives du 31 juillet 2022. Tout le contraire de vieille ville, où il avait débuté la première tournée. Le département Saint-Louis est tombé dans le bastion de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi lors des dernières joutes électorales. En termes de mobilisation, il était évidemment plus opportun de choisir une zone favorable.

En effet, d’aucuns pensent que cette tournée du Président Macky Sall est une campagne électorale déguisée puisqu’il est à sa fin de mandat et n’a plus le temps pour réaliser des projets de grande envergure. Dans un contexte où le débat sur la 3e candidature de Macky Sall fait rage, le très controversé leader de l’APR a trouvé un prétexte pour parcourir 13 des 14 régions du Sénégal avec les moyens de l’Etat au courant da sa dernière année de mandat. En attendant de se prononcer sur sa candidature pour 2024, Macky Sall va tâter le pouls des populations qui lui ont refusé la majorité absolue à l’Assemblée nationale, lors des dernières élections législatives du 31 juillet dernier.

Pour rappel, Macky Sall a fait deux mandats à la tête du Sénégal. La Constitution de 2001 sur la base de laquelle il a été élu en 2012 et réélu en 2019 lui interdit de se représenter en 2024. Ses soutiens soutiennent tout le contraire et indiquent qu’il est à son premier quinquennat. L’Article 27 de la Constitution dit: « Le mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ».

Macky Sall a dit plusieurs fois qu’il était à son deuxième mandat et qu’il allait partir en 2024. Avant de revenir sur sa parole et affirmer qu’il n’a pas encore pris sa décision. Des Organisations de la société civile sénégalaise et des mouvements comme Y’En A Marre ont lancé une campagne intitulée « Jamma Gen 3e Mandat » pour lui barrer la route.