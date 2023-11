Conflit foncier à Bambilor : Les habitants de Mbèye envisagent une action en justice contre Sohaibou Seck

Le conflit foncier opposant les habitants de Mbèye à l’homme d’affaires Sohaibou Seck persiste, et un nouveau développement vient d’émerger. Lors d’une conférence de presse tenue samedi dernier, les résidents de cette localité ont annoncé leur intention de déposer une plainte contre M. Seck pour expropriation foncière, relate L’Observateur.

Abdoulaye Ndiaye, Chef du village de Mbèye, a rappelé que l’ancien chef de l’État, Me Abdoulaye Wade, avait acquis le périmètre du Titre foncier No 1975-R de Chevance Bertin au nom de l’État. À l’en croire Wade avait également donné des instructions pour la régularisation des villages existants sur ce site et pour son extension. Cependant, c’est précisément sur cette zone que Sohaibou Seck a obtenu un Titre foncier, contournant ainsi les directives établies à l’époque. Selon Abdoulaye Ndiaye, « si les recommandations de l’ancien chef de l’État avaient été respectées, ce litige n’aurait pas eu lieu. En conséquence, les habitants ont décidé de recourir à la Justice pour résoudre cette affaire ».

Il convient de rappeler que le 20 octobre dernier, les populations de Mbèye avaient déjà manifesté leur opposition à ce qu’ils perçoivent comme une appropriation de 22 hectares de leurs terres.