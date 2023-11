Habib Sy se prononce sur sa candidature à l’élection présidentielle

Le président de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, Habib Sy, qui a déjà récupéré ses documents pour la collecte de parrainages, pourrait retirer sa candidature pour la prochaine présidentielle, si le leader de l’ex-Pastef est autorisé à participer à cette échéance électorale.

Selon le président du Part de l’espoir et de la modernité, sa candidature est liée à celle de Sonko. ‘’Ma candidature est liée à celle d’Ousmane Sonko. Quand il aura ses fiches de parrainages, je me retire et je le soutiens inévitablement. Mais si, par extraordinaire, il n’est pas candidat, je me présenterai comme candidat de la transition pour l’opposition’’, a fait savoir l’ancien ministre sous Wade qui était invité de l’émission « Grand Jury »ce dimanche, nous apprend Rewmi.

Toutefois, l’ancien maire de Linguère promet de se battre jusqu’au bout pour la participation de Sonko à la présidentielle 2024. ‘’Je me battrai de toutes mes forces avec le Pastef, dans le cadre du LACOS, de Yewwi Askan Wi, pour qu’Ousmane Sonko soit candidat. Parce que jusqu’à présent, il n’y a pas de condamnation définitive qui le concerne. Il pourra toujours être candidat. Il est dans le jeu politique’’, lance-t-il.