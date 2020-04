Confinement: la police et l’armée sud-africaines mises en cause dans des violences

L’Afrique du Sud est le pays le plus touché sur le continent par le coronavirus avec 1 353 personnes testées positives, et déjà cinq morts. Pour faire appliquer le confinement national, près de 20 000 policiers et soldats ont été déployés.

De notre correspondante en Afrique du Sud,

En Afrique du Sud, les vidéos d’abus se multiplient sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement. Sur l’une d’entre elles, des policiers et des soldats obligent un homme à faire des pompes dans la rue, ou un autre à avancer en position accroupie sur le trottoir, sous les rires des témoins. Des exercices physiques humiliants, pour punir le non-respect des règles du confinement.

Sur d’autres images, à Johannesburg et au Cap, les forces de l’ordre font usage de balles en caoutchouc ou de canon à eau pour disperser des foules regroupées autour de supermarchés. Des citoyens sont aussi frappés, après avoir refusé d’obtempérer à leurs ordres. Enfin, dans le centre du pays, la dispersion d’une manifestation de travailleurs d’un hôpital contre le coût des transports a fait deux blessés parmi les infirmières.