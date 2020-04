Vote de la loi d’habilitation : Mamadou Lamine Diallo assène ses 3 vérités

Malgré les consultations au palais de la République, le Président Macky Sall n’arrive pas à avoir l’unanimité sur son projet de loi d’habilitation qui lui donne le pouvoir de gérer, par ordonnances, la crise née à la pandémie du Covid l-19. Sur sa page tweeter, le leader du Tekki, Mamadou Lamine Diallo, a montré son désaccord avant d’expliquer pourquoi il ne votera pas cette loi qui confère les pleins pouvoirs au président de la République.

Voici son tweet

Ce mercredi 01/04/2020 à 12h, je ne participerai pas au vote de la loi d’habilitation qui donne le pouvoir au Président Macky Sall.

Cela même si je partage l’idée d’un front uni, sous sa direction, de lutte contre le coronavirus dans le respect de la constitution, des lois et de la transparence. Je ne participe pas au vote de la loi pour les raisons suivantes

1. Si l’Assemblée nationale, en session, ne peut pas se réunir normalement dans la dignité et surtout la liberté qui sied aux députés, la solution d’une visioconférence étant rapidement écartée, la commission des délégations est plus indiquée.

En lieu et place, c’est le bricolage d’une conférence des présidents ajustée; un dangereux précèdent que nous ne saurions cautionner.

2. Il n’y a aucune raison de signer un chèque en blanc à BBY pour gérer la crise nationale due à la pandémie.

3. Je suis pour une Assemblée nationale forte qui contrôle l’exécutif. C’est la condition sine qua non de développement économique, social et environnemental de notre pays. Les pleins pouvoirs appartiennent à Dieu.