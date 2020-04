Covid-19: Cheikh Bara Dolly Mbacké appelle à tester tous les Sénégalais

Pour stopper à temps la propagation de la maladie du Covid-19, il faut faire recours au dépistage massif. C’est en tout cas la conviction du député Cheikh Bara Dolly Mbacké, président du groupe parlementaire ‘’Liberté et démocratie’’.

Prenant la parole lors du vote de la loi d’habilitation, ce mercredi, il déclare: «Nous demandons au gouvernement de travailler pour des tests massifs pour tous les Sénégalais. Ce qui va nous permettre de mieux faire face avec la maladie du coronavirus».

Car, pour lui, «certaines personnes peuvent être atteintes de la maladie et ne pas en être conscientes. Et elles pourraient contaminer leurs proches». Le député libéral de persister dans la fouée que «seuls des tests massifs peut permettre de stopper à temps la propagation du Civid-19, dans notre pays».

Appelant par ailleurs à voter le projet de loi d’habilitation, Cheikh Bara Dolly Mbacké a rappelé que le combat contre le coronavirus doit interpeller tous les citoyens sénégalais.

«Ce combat que nous avons engagé n’est pas le combat d’une personne, d’une majorité ou d’un groupe, c’est le combat de tous les Sénégalais, de toute l’humanité et c’est ce que le président de la République semble avoir compris. Nous vous invitons à l’aider et à nous aider par une démarche non partisane et transparente au nom de l’intérêt général à gagner cette guerre au grand bénéfice des Sénégalais et de toute l’humanité», a déclaré le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie. A ce titre, il a invité la classe politique à mettre en avant l’intérêt général, la patrie, pour aboutir à des résultats considérables.

Toutefois, le député de Touba a appelé le gouvernement à faire «une prompte distribution des aides auprès des familles concernées, les daaras et les chefs religieux».