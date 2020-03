Conakry suspend les vols provenant des pays comptant plus de 30 cas de Covid-19

Le chef de l’Etat guinéen, Alpha Condé a, dans une directive rendue publique jeudi soir, annoncé des mesures de renforcement de la lutte contre le Covid-19, dont la suspension des vols en provenance des pays comptant plus de 30 cas de cette maladie.

Selon Alpha Condé, l’analyse de la situation de la pandémie de Coronavirus (Covid-19) montre que la Guinée est au stade 1 (2 cas isolés). Au vu de cette réalité, le gouvernement a décidé de prendre des mesures qui entrent en vigueur à partir du 21 mars.

« Les vols commerciaux avec les pays touchés par la pandémie de Coronavirus au seuil de 30 cas sont suspendus pour 30 jours à compter du 21 mars 2020 à 23 h 59 mn, exception faite pour les vols cargo et vols humanitaires », a souligné le président Alpha Condé, indiquant que le ministère de la santé et l’OMS se chargeront d’actualiser régulièrement et de diffuser la liste desdits pays.

« Les ambassades et consulats de la Guinée à travers le monde doivent suspendre la délivrance des visas. La diaspora guinéenne est invitée à s’abstenir de tout déplacement vers la Guinée pendant cette même période. Les mouvements des personnes vers ou en provenance des pays touchés sont suspendus, y compris les missions officielles », a décidé le président guinéen.

Ces mesures viennent renforcer celles déjà existanest, dont l’interdiction de regroupement de plus de 100 personnes. « Ces mesures seront revues et adaptées selon l’évolution de la situation épidémiologique du pays », a déclaré Alpha Condé.

Seules deux personnes sont testées positives au Covid-19 en Guinée.