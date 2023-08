Commissariat de Wakhinane Nimzatt : la complice de «Maman Coundoul» tente de se suicider

L’enquête sur l’affaire «Maman Coundoul» se poursuit. La principale mise en cause et trois de ses complices, Oumou Ndao, Amadou Wellé et Mame Diarra Sène, sont en garde à vue au commissariat de Wakhinane Nimzatt. Impliqué dans le dossier, un agent de santé en fuite est activement recherché.