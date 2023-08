Choix du candidat de Benno : La gauche définit ses critères

Les consultations se poursuivent pour le choix du candidat de Benno Bokk Yakaar (BBY). D’après L’Observateur, le Président Macky Sall a accordé une audience hier à ses alliés de la gauche. La rencontre qui a duré trois tours d’horloge a été l’occasion de faire un diagnostic sur la situation du pays et de l’exigence de protéger la République, la paix et la stabilité, rapporte le journal.

En effet, après l’introduction faite par le chef de l’État, le porte-parole du jour, Pape Demba SY, a pris la parole. Repris par L’Obs, il a regretté les violentes manifestations notées au Sénégal depuis mars 2021. Ce, pour relever que la situation actuelle du pays appelle de meilleures réponses car elle dénote “l’avènement de forces politiques violentes que le Sénégal n’a jamais connu.”

Pour Momar Samb, cette nouvelle voie qui promeut “le chaos total et qui veut faire émerger une sorte de gouvernance intolérante” nécessite “un sursaut pour la préservation de la paix et la stabilité politico-sociale.”

D’ailleurs, relève le journal, c’est sur ce point que les membres de la gauche attendent le Président Macky Sall, notamment sur le choix du candidat. Selon eux, celui qui sera désigné doit pouvoir garantir la préservation de la paix et de la stabilité.

Ils ajoutent : “Il doit être de BBY et doit présenter un profil de compétence professionnelle, un homme qui connaît l’État et d’une grande humilité. Un rassembleur qui puisse fédérer tout le monde et parachever le Plan Sénégal Émergent (Pse).”

“Le candidat doit aussi avoir une grande capacité d’écoute”, ont-ils listé.