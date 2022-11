En marge d’une journée médicale organisée à Mbeuleukhé, le président des forces paysannes s’est prononcé sur la campagne de commercialisation de l’arachide. «Elle va démarrer le 21 novembre 2022. Le prix du kilogramme de l’arachide est fixé à 275 FCFA soit une hausse de 25 FCFA comparée à l’année dernière. C’est un prix planché pour protéger les producteurs afin d’éviter tout bradage.

Toutefois, le producteur peut vendre à plus de 275 FCFA », a indiqué Aliou Dia. Tirant le bilan de la campagne, il précise : «Dans certaines zones, les récoltes sont bonnes. Les agriculteurs disposent d’arachide, de niébé et de maïs. Par contre, au centre du pays, il n’y a même pas d’arachide. En effet, dit-il, «dans le Djolof et le Ndiambour, les agriculteurs peuvent disposer de foin ». Pour l’avocat des paysans et producteurs, cette situation est causée par les attaques des chenilles. Il a invité les agriculteurs à diversifier leurs produits en faisant de l’horticulture et du maraîchage.

Aliou Dia estime que le Sénégal dispose des eaux de surface et des eaux souterraines avec plus de 15.000 forages. «C’est pourquoi, les agriculteurs ne doivent plus dépendre de la saison des pluies pour vivre. Les femmes doivent faire des périmètres maraîchers pour gagner leur vie », a- t-il recommandé. Enfin, il invite l’Etat du Sénégal à soutenir les agriculteurs qui, cette année, peinent à payer les dettes contractées auprès des opérateurs.

Libération