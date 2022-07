A l’occasion de la conférence de presse tenue ce samedi au niveau de la permanence de l’APR sis au Mermoz, la Convergence des jeunes Cadre Républicains de Département de Kanel s’est prononcée sur les législatives à venir.

Ayant remarqué des divergences des leaders au sein de leur localité, ils ont tenu à dénoncer cela. Et de ce fait suite à l’appel à l’union du président de la République Macky Sall, les jeunes cadre du COJECAR de Kanel appellent à l’unisson pour pouvoir mettre en relief les réalisations du président Sall.

Dans ce sens, malgré les différents qui opposent les leaders du département de Kanel, ils ont respecté la demande du président qui est de travailler ensemble, main dans la main pour le développement du Fouta, plus particulièrement le département de Kanel.

Sur ce, les jeunes cadres du département de Kanel ont remarqué que les responsables politiques ont décidé de taire leurs divergences et de s’inscrire dans cette dynamique. Dans ce sens, l’unité semble être retrouvée, et un comité électoral consensuel a été récemment mis en place.

“Nous nourrissons le sentiment que cette union affichée par les responsables politiques du département n’est que la partie visible de l’iceberg. Car, le choix même des candidats au niveau départemental ne cesse de couler des vagues de contestations chez les populations” selon le Dr Mamadou Dia.

Selon lui toujours, juste la candidature de l’ancien questeur à l’Assemblée Nationale Daouda Moussa Dia est approuvée à l’unanimité. Dans ce sens, au regard de ce tableau, les jeunes cadres républicains du département de Kanel alertent l’ensemble des responsables politiques de la mouvance présidentielle sur les risques d’assister à un fort taux d’abstention.

Dr Dia de conclure:”nous lançons un appel à la mobilisation de l’ensemble des responsables politiques notamment le ministre de l’éducation nationale et de l’ensemble des jeunes et des femmes du département pour soutenir les jeunes et les femmes du département pour soutenir les candidats investis afin de garantir un fort taux de participation et une majorité confortable le soir du 31 juillet 2022“.