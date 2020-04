Chine : « Payer son confinement à l’hôtel ou la prison » pour des Noirs de Guangzhou

Alors que les autorités chinoises ont annoncé « le début de la fin » de la maladie du Coronavirus, dans la province du Guangdong, plus précisément à Guangzhou et à Foshan, les ressortissants africains sont, depuis quelques jours, la cible des forces de l’ordre locales. La raison ?

D’après des informations obtenues par Seneweb, un immigré d’origine nigériane, a été testé positif au coronavirus, en fin de semaine dernière. Un « nouveau cas » apparemment mal perçu dans cette ville du Sud du pays, située à plus de 2100 kilomètres de Pékin, la capitale chinoise.

Ici, les Africains, plus particulièrement les Noirs, sont délogés de leurs lieux d’habitations et conduits de force dans des hôtels pour confinement. Et les récalcitrants sont automatiquement envoyés en prison, d’après des témoignages concordants.



Une situation que déplore la communauté sénégalaise regroupée dans différents groupes « Wechat », le principal réseau social.

« La situation est tellement critique, on n’a jamais vu ce visage des Chinois. Ils menacent d’envoyer les gens en prison si toutefois ils refusent d’obtempérer, ils ne négocient même pas », alerte Serigne Mbaye, membre actif de l’Association des Sénégalais vivant en Chine.

D’après ces Sénégalais, le confinement en soi n’est pas un problème, parce qu’ils le trouvent normal, mais il leur est exigé le paiement de l’intégralité des frais dans les hôtels.

Pour le confinement, les policiers escortent les Noirs jusqu’à l’accueil de l’hôtel et leur demandent de payer la totalité des frais de logement et s’ils refusent, c’est la prison, comme le montrent les vidéos qui nous ont parvenues.



À Guangzhou et Foshan, l’accès aux résidences, principalement occupées par des étrangers, est désormais interdit aux Noirs. Dans une note de l’autorité administrative locale affichée devant les portails de ces « Garden », il est mentionné ceci : « le quartier commence maintenant à interdire l’entrée des étrangers, en particulier des Noirs, et je vous prie de contacter dès que possible les propriétaires qui louent les logements aux Noirs pour les inviter à quitter. Merci de votre coopération ».