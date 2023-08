Les forces vives regroupées au sein de la plateforme “Chemin de la Libération” ont, de nouveau, déposé, ce mercredi 23 août 2023, pas moins de 19 lettres de manifestation pacifique pour exiger la “libération des détenus politiques”.

“Suite à l’interdiction arbitraire par Macky SALL de six (06) manifestations qui étaient prévues le samedi 19 août, les Forces vives rassemblées au sein de l’initiative “Chemin de la Libération “ont adressé des lettres aux préfets de 19 départements du Sénégal, les informant de l’organisation de manifestations pacifiques prévues pour le week-end des 26 et 27 août 2023.

Face aux entraves imposées aux manifestations pacifiques par Macky SALL, la seule réponse appropriée est de maintenir une mobilisation ferme, de demeurer déterminés et de démontrer aux démocrates du monde entier que c’est Macky SALL lui-même qui installe le chaos en portant atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques.

Les départements où se tiendront les manifestations pacifiques sont les suivants :

Thiès, Pikine, Guédiawaye, Bignona, Diourbel, Sédhiou, Dakar, Koungheul, Linguère, Kolda, Saint-Louis, Louga, Tivaouane, Kébémer, Ziguinchor, Rufisque, Goudomp, Dagana et Foundiougne.

La plateforme “Chemin de la Libération” exprime sa reconnaissance pour les activités déjà entreprises par ses membres, notamment les veillées nocturnes, la conférence publique et les visites aux familles des détenus politiques. Ces actions ont contribué à sensibiliser la population nationale et internationale. Contrairement à Macky SALL, qui semble ignorer la constitution, notre plateforme s’attache au respect des lois et règlements régissant les manifestations.

La plateforme “Chemin de la Libération” encourage vivement ses membres à bien préparer ces 19 manifestations pacifiques, afin d’en faire des événements couronnés de succès dans notre lutte pour la libération des 1062 détenus politiques emprisonnés de manière arbitraire dont Ousmane SONKO, principal opposant au Président Macky SALL. Nous réclamons également l’arrêt de la persécution des militants de PASTEF et des membres des mouvements citoyens, ainsi que la fin des actes de torture.

Fait à Dakar, le 23 août 2023.”