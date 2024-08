Cheikh Yerim dit que : ”C’est terminé pour l’APR , Idy, Khalifa…”

” Il y a un renouvellement de la classe politique qui fait que l’Alliance pour la République (Apr) ne peut plus accéder au pouvoir. C’est terminé ! ” C’est l’avis de Yerim Seck ce mercredi dans l’émission ‘Faram Facce sur tfm.

L’analyste politique explique que « Ousmane Sonko et Diomaye ont renouvelé la classe politique au Sénégal. Et que désormais, la bataille se fera entre Pastef et les autres politiciens de la même génération. »

C’est pareil pour Idrissa Seck et Khalifa Sall, leur avenir politique est derrière eux. Cependant, l’écrivain-journaliste précise que le cas d’Amadou Ba, qui a été deuxième derrière Diomaye Faye, lors des élections présidentielles avec 34%, est différent. Les autres candidats qui ont des 1% et 0, % n’ont pas de représentativité.