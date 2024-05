Dans le monde du football sénégalais, les débats sur la sélection nationale sont monnaie courante. Cette fois-ci, c’est Cheikh Tidianie Gomis, journaliste sportif et figure respectée du football sénégalais, qui soulève des questions critiques concernant la sélection actuelle dirigée par Aliou Cissé. Gomis, réputé pour sa puissance du verbe très critiques et son expertise, n’a pas hésité à exprimer son opinion sur la composition de l’équipe nationale, notamment en ce qui concerne la non-sélection de certains joueurs locaux.

La sélection de l’équipe nationale du Sénégal est un sujet passionnant et parfois controversé. Avec une diaspora de talents à travers le monde, le choix des joueurs pour représenter le pays sur la scène internationale est toujours l’objet de débats enflammés. Aliou Cissé, en tant que sélectionneur national, est au centre de ces débats, et cette fois-ci, c’est la critique sans hésitation de Cheikh Tidianie Gomis qui attire l’attention.

Gomis,un journaliste sportif réputé très direct par ses mots et sa récente critique portait principalement sur la liste des joueurs sélectionnés par Cissé pour défendre le Sénégal ce qui est les qualifications à la coupe du monde 2026.

Une des principales préoccupations de Gomis est la non-sélection de certains joueurs locaux qui brillent dans le championnat national. Selon lui, ces joueurs méritent une chance de prouver leur valeur sur la scène internationale, et leur exclusion de l’équipe nationale est difficile à justifier. Pour Gomis, la sélection devrait être basée sur le mérite et la performance, et non pas uniquement sur le prestige des clubs où évoluent les joueurs.

En effet, le football sénégalais regorge de talents locaux qui ne demandent qu’à être découverts. Les ligues locales sont le vivier de jeunes joueurs talentueux qui aspirent à représenter leur pays au plus haut niveau Aime Teinding(ASC Jaraaf) ou Sidy Sow (Teungueth FC) sont de parfaite illustration. En offrant pas cette opportunité, Gomis craint que le Sénégal ne passe à côté de talents prometteurs qui pourraient faire la différence sur le terrain.

Cependant, la critique de Gomis ne se limite pas à la non-sélection des joueurs locaux. Il remet également en question certaines des décisions de Cissé concernant la composition générale de l’équipe. Selon lui, certaines absences sont difficiles à justifier, tandis que la persistance de certains joueurs dont la forme est en déclin comme celui de Sadio Mane est également sujet à interrogation.

La réaction à la critique de Gomis a été variée. Certains supporters et observateurs du football sénégalais sont d’accord avec ses points de vue, soulignant l’importance de donner leur chance aux joueurs locaux pour renforcer l’équipe nationale. D’autres, cependant, défendent les choix de Cissé, mettant en avant son expérience et son jugement en tant que sélectionneur national.

Quelle que soit l’issue de ce débat, une chose est claire : la passion pour le football au Sénégal est indéniable, et les discussions animées sur la sélection nationale ne font que refléter cet amour pour le sport. En attendant, Cheikh Tidianie Gomis continuera sans aucun doute à être une voix critique et respectée dans le paysage du football sénégalais.