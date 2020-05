Ces chiffres du Pr Seydi qui prouvent l’efficacité du ‘’protocole Raoult’’

Le Sénégal a très tôt appliqué le protocole de traitement à base d’hydroxychloroquine associée à l’azitromycine proposé par le Pr Didier Raoult pour soigner les patients atteints du nouveau coronavirus. Après près de deux mois de prise en charge, des résultats largement encourageants ont été notés dans l’analyse des données.

En effet, faisant le bilan de la prise en charge, deux mois après le ‘’cas zéro’’, le Pr Moussa Seydi a livré ses observations sur le traitement, tirées d’une analyse rétrospective préliminaire.

« Sur une analyse préliminaire sur 181 patients nous avons observé que la durée médiane d’hospitalisation était de 13 jours chez les patients qui n’avaient pris aucun traitement. Cette durée médiane était de 11 jours chez les patients qui avaient pris de l’hydroxychloroquine seul et de 9 jours chez les patients qui avaient pris l’hydroxychloroquine associée à l’azitromycine. Nous avons aussi observé dans cette analyse des données que les patients qui avaient été consultés tôt et qui avaient démarré leur traitement dans les 24 heures avaient une durée médiane d’hospitalisation de 8 jours », note-t-il.



Pas de complication pour les patients précocement traités à la Chloroquine

Par contre, s’agissant des patients de plus de 80 ans, la durée médiane d’hospitalisation est de 19 jours. D’après le Pr Seydi, les résultats sont encore plus intéressants chez les patients précocement consultés et traités avec de l’hydroxychloroquine. « Aucune complication n’a été notée » chez ces derniers, « encore moins un cas de décès ».

Pour ce qui est des effets secondaires considérables et ‘’dangereux’’ notés ailleurs (en France par exemple), on en note moins au Sénégal. A ce propos, sur une analyse qui a porté sur 362 patients, seuls 12 cas d’effets secondaires ont été observés.

Encore que, signale le Pr Seydi, « parmi ces 12 cas, le traitement était poursuivi malgré tout chez 4 patients parce que les effets secondaires n’étaient pas gênants. Et le traitement a été arrêté chez les autres ».

Mais, souligne le chef du sevice des maladies infectieuses, « tous les effets secondaires étaient modérés, il n’y avait pas d’effets secondaires graves. Tous les signes ont régressé à la fin du traitement ou à l’arrêt du traitement sans nécessiter un traitement supplémentaire ».

« C’est donc dire que nous allons continuer notre prise en charge par l’hydroxychloroquine-Azitromycine », conclut-il.